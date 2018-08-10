Köprüağzı Caddesi değişiyor

Köprüağzı Caddesi Battalgazi yolunu Çevre Yoluna bağlayan bağlantı yollarından bir tanesi. Recai Kutan Caddesi, Battalgazi yolu ile Çevre Yolunun trafiğini rahatlatan cadde, Doğu Garajı ve Toptancılar Sitesi’nin de ulaşımını sağlıyor. Düzenleme çalışmalarının yanı sıra Şehit Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesini birleştiren noktada kavşak çalışmaları yapılacak. Kavşak çalışmalarının yapılacağı noktada geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi 4 yapıyı kamulaştırarak yıktı.

Altyapısı baştan aşağı yenilenen Köprüağzı Caddesinde üstyapı çalışmaları kapsamında 8 metre genişliğinde yol, 2-4 metre genişliğinde çift taraflı otopark alanı, 1.2 metre genişliğinde tek taraflı bisiklet yolu yapılıyor. Kaldırım çalışmalarının devam ettiği caddede dekoratif aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak.

Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan ve yeni yapıların yükseldiği bölge çalışmaların bitmesiyle güzel bir görünüme kavuşacak. Bölge halkı da yapılan çevre düzenleme çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.

Şehit Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesinin trafiği rahatlattığını belirten vatandaşlar, “Mahallemiz kent merkezine çok yakın. Üç yıl gibi kısa sürede çok değişti mahallemiz. Doğu Garajı’nın da gelmesiyle trafik sirkülasyonu çok arttı. Hikmet Özdemir Caddesi daha önceden düzenlenmişti. Şimdi Köprüağzı Caddemiz yapılıyor. Bölgede ulaşım rahatlayacak. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz” dediler.