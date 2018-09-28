Köprüağzı Caddesinde sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Köprüağzı Caddesi'nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

Battalgazi bölgesinde prestij cadde yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kavak, Göztepe Caddeleri ile Selçuklu Mahallesi sınırları içinde bulunan Köprüağzı Caddesi'nde son çalışmalarını yapıyor.

Eski Malatya yolunu, Çevre Yoluna bağlayan bağlantı yollarından biri olan Recai Kutan Caddesi, Eski Malatya Yolu ve Çevre Yolunun yoğunluğunu azaltan, Doğu Garajı ve Toptancılar Sitesinin de yükünü çeken Köprüağzı Caddesi, asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Köprüağzı Caddesi'nde 1790 ton asfalt kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi düzenleme çalışmaları kapsamında cadde üzerinde 8 metre genişliğinde yol, çift taraflı otopark çalışmalarını tamamladı. 1.2 metre genişliğinde tek taraflı bisiklet yolu, dekoratif aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor.

Şehit Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesi'nin birleştiği noktada ise kavşak çalışmaları yapıldı. Trafiğin daha düzenli olması için trafik levhalama çalışmaları, viraj yeşillendirme çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi kavşak çalışmalarının yapıldığı noktada 4 yapıyı kamulaştırarak yıkmıştı.