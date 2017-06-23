Korgeneral Temel ve Tuğgeneral Sayat’dan Vali Toprak’a veda ziyareti

Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Malatya Valisi Mustafa Toprak’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Korg. Temel ve Tuğg. Sayat, daha sonra Vali Toprak ile bir süre görüştüler.

Ziyaretlerinden dolayı Korg. Temel ve Tuğg. Sayat’a teşekkür eden Vali Toprak, kısa bir süreliğine de olsa birlikte görev yapmış olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Vali Toprak’a yeni görevlerinde başarılar dileyen Korg. Temel ve Tuğg. Sayat da, Toprak ile birlikte görev yapmış olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduklarını ifade ettiler.