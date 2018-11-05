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Köy korucusundan çaldığı silahla yakayı ele verdi

Malatya’da bir köy korucusundan çaldığı uzun namlulu silahla dolaşan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Malatya'da bir köy korucusundan çaldığı uzun namlulu silahla dolaşan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesi'nde hırsızlık için bir eve giren zanlı, köy korucusu olduğu öğrenilen C. A.'nın uzun namlulu silahını alarak kayıplara karıştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Tevfik Temelli Caddesi'nde bir şahsın silahla dolaştığı ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, şahsı uzun namlulu silahıyla birlikte yakaladı. İsminin M.G. (23) olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde ele geçirilen silahın köy koruyucusunun çalınan silah olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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