Küçükbaş hayvanlarda yapılan kırpımlar sırasında hayvanların zarar görmemesi için yetiştiricilerin eğitileceği kurs 2 hafta sürecek. 40 saati teknik 16 saati ise sahada uygulamalı yapılacak.

Kursun açılışında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Türkiye’de ilk defa birincisini Malatya’da birlik olarak açmıştık ve başarılı olanların sertifikalarını verildiğini söyledi.

Birlik olarak koyun kırkımı ile ilgili bu tür eğitimlere devam edeceklerini belirten Akın, " “Kursumuzun bugün ikincisini açıyoruz, makinalı koyun kırkım kursu ile alakalı, Türkiye’de birlik olarak ilk biz açmıştık, yaklaşık 4 ay önce. Kursa katılan üreticilerimize sertifikalarını dağıttık ve projelerimizi yaptık. Bu projeler ile ilgili beklentilerimizin de olduğunu özellikle bir daha vurgulamış olalım ve bugünde yine yaklaşık, 30 tane yetiştiricilerimize tekrar müracaat etmiştir. Kursumuzu bugünden itibaren başlatmış bulunuyoruz. Burada kursun en önemli ayağı şu; 40 saat teknik, 16 saatte pratik sahada uygulamalı olarak kurslarımız verildi. Önemli olan buraya katıldığımızda, teknik anlamda ve pratik anlamda bu kırkım makineleri ile yapılacak olan kırkımın, hayvana zarar vermeden en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, bunu veteriner arkadaşımız özellikle, geçmişte de kursu veren Ayşegül , hanım bunları size anlatacaklar, slayt olarak karşılıklı soru cevap şeklinde kavrayacaksınız ve sonrasında sınav yapacaklar, 70’in üzerinde puan alanda sertifika almaya hak kazanacaktır. Battalgazi Halk eğitim ve Battalgazi Milli eğitim Müdürlüklerine de, projemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Makasla yapılan kırkımlarda, hayvana çok fazla zarar veriliyordu, hayvanın etini, derisini kesiyordu, günlük 15-20 taneden fazla kesemiyordu. Ama makine ile yapılan kırkımda, kırkım yapmayı iyi derecede öğrenirsek, yaklaşık 100- 130 taneye kadar kırkılabiliyor. Hemen hemen her ilçemizden buraya katılan yetiştiricilerimiz var. Bu noktada da, eğitimi biran önce öğrenip sahadaki uygulama ile biran önce kendi işletmelerinde de inşallah bunu en iyi şekilde yapmalarını buradan tavsiye ediyoruz” diye konuştu