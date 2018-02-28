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28 Şubat 2018 14:54

Kuaför ve kozmetik sektöründen Mehmetçiğe destek

Türkiye’deki kuaför ve kozmetik sektörü firmaları Zeytin Dalı Harekatını yürüten kahraman Mehmetçiğe destek olmak için Malatya’da bir araya gelerek organizasyon düzenleyecek.

Kuaför ve kozmetik sektöründen Mehmetçiğe destek

28 Şubat 2018 14:54


Afrin’de terör örgütlerine karşı destansı bir mücadele veren Mehmetçiğe bir destek de Türkiye’deki kuaför ve kozmetik sektöründen geldi. Kuaför ve kozmetik sektöründeki firmalar Malatyalı kuaför Şener Eroğlu öncülüğünde 1 Mart Perşembe günü saat 14.00’de Kongre ve Kültür Merkezinde organizasyon düzenleyecek. Organizasyonda elde edilen gelirler Mehmetçik Vakıfına bağışlanacak. Konuyla ilgili bu gün düzenlenen yemekli toplantıda basın mensuplarını bilgilendiren kuaför Şener Eroğlu, Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdiklerini belirterek, “Bu hareket başta ülkemiz olmak üzere bölge ülkelerinin terörle mücadelesinde büyük bir adımdır. Bizler de Türkiye kuaförleri ve kozmetik sektörü olarak Mehmetçiğimize destek vermek boynumuzun borcudur. Bundan dolayı Mehmetçiğimiz İle El Ele kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan kuaför ve kozmetik sektörü her firma Mehmetçiğimize destek vermek için Malatya da buluşuyor. 1 Mart Perşembe günü saat 14:00’te Kongre ve Kültür Merkezinde Mehmetçiğimiz için destek organizasyonu düzenleyeceğiz. Buradan elde edilen gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır” diye konuştu.




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