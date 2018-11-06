Kuaförlere kesim ve renklendirme eğitimi verildi

Kuaförler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, kuaförlerin donanımını ve motivasyonunu artırmak adına Malatya Nikah Sarayında düzenlenen eğitimde bayan kuaförler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim öncesi bir konuşma yapan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Malatya Berberler ve Kuaförler Odası olarak çizdiğimiz yoldan devam ediyoruz. Her yıl etkinlik, eğitimler, birlik ve beraberlik geceleri yapma sözü vermiştik. Bu yolda da devam ediyoruz. Oda olarak verdiğimiz bir türban eğitimi sözü vardı, bu eğitimi gerçekleştirememiştik. Gecikmeli de olsa bu sözümü bugün gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimimizi veremememizin sebebi oda seçimlerinin araya girmesinden kaynaklandı. Eğitimimiz inşallah bugün dolu dolu geçecek. Kesim ve renklendirme eğitiminden sonra türban eğitimini vereceğiz. Daha sonra da akşam gala yemeğiyle eğitimimizi sonlandıracağız. Malatya Berber ve Kuaförler Odası olarak ne söz verdiysek en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Çok yoğun bir ilgi var. Odanıza ve başkanınıza sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Siz başkanınıza sahip çıktığınız sürece Başkanınız Malatya'da elinden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf edecektir. Bu programı tamamladıktan sonra 2019 yılının çalışmasını başlatacağız. Etkinliklerimize her yıl devam edeceğiz” diye konuştu.