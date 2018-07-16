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16 Temmuz 2018 14:55

Küçükbaş hayvancılığa destek talebi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya’yı tarım ve hayvancılık noktasında ilk sıralara taşımak istediklerini söyleyerek, 2023 hedefleri doğrultusunda Malatya’nın hayvancılıkta bölge birincisi olması gerektiğini ifade etti.

Küçükbaş hayvancılığa destek talebi

16 Temmuz 2018 14:55


TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ı ziyaret ederek sektör üzerine istişarelerde bulundu. Ziyarette ilk olarak söz alan Birlik Başkanı İhsan Akın, TKDK’nın Malatya’da örnek bir çalışma ile yüzlerce projeye imza attığını dile getirerek, “Birbirini tamamlayan kurumların kesinlikle kurumsal çalışması lazım, birbirlerine destek olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.


TKDK’nın Malatya’da özellikle küçükbaş hayvancılığına daha fazla destek vermesi gerektiğini dile getiren Akın, “Küçükbaş hayvancılık bizler için vazgeçilmezdir. Bu noktada destekler ve hibelerin arttırılması noktasında da projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Hayata geçirilerek projelerde, biraz daha bürokrasinin azaltılması gerekiyor. Çünkü hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız yeni sisteme geçmiştir. Bundan sonra daha da hızlı işleyecektir. Bu anlamda herkesin kendisini yenilemesi gerekiyor. Bu yeni sisteme adapte etmesi lazım. Bizde bu sisteme adapte olarak müdürlüğümüzden beklentimiz, proje anlamında desteklerini bizlere sunmasıdır” şeklinde konuştu.


TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ise üreticilerin tarımın temel taşı olduğunu belirterek, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu söyledi. Üreticilerin gelişmesi adına kurum olarak bu noktadaki sivil toplum kuruluşları ve birliklerin görüşlerini önemsediklerini ifade eden Tunç, “Malatya tarım ve hayvancılıkta önemli bir il. Hiçbir mazeret olmadan hayvancılığı Malatya’da geliştirmemiz gerekiyor. Küçükbaş hayvancılığı daha da öne çekmemiz gerek. Bu anlamda hayvancılıkta bölgede birinci sırada olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.


Günümüzde nasıl susuz tarım yapılabiliyorsa merasız hayvancılığında yapılması gerektiğini ifade eden Tunç, “Ülkemizin gelişmesindeki temel taş, Türkiye’de tarım ve hayvancılıktan geçer. Nasıl Türkiye’nin 2023 hedefi varsa, Malatya’nın ‘da 2023 hedefinin bölgesinde hayvancılık alanında birinci olmaktır. Malatya’ tarım ve hayvancılık anlamında ilk sıraya oturtmamız gerekiyor” diye konuştu.




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