Kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları yenilendi

Vatandaşların kullanmadıkları ayakkabı, eşya, elbise ve benzeri eşyaları geri dönüşüm kutularında ihtiyacı olan vatandaşlara verilmek üzere toplayan Battalgazi Belediyesi kamuoyunda takdir topluyor.

“Sizin Kullanmadığınız Başkalarının Hayali Olabilir” projesi kapsamında Battalgazi Belediyesi yetkilileri tarafından bakım ve tamirleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere belli noktalara konulan kutular yenileri ile değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen “Sıfır Atık” projesine katkı sağlayacak olan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarının yenileri Battalgazi Bölgesine yerleştirilmeye başlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , yenilenen kumbaralar hakkında yaptığı açıklamada “Çevre Koruma Müdürlüğümüz tarafından geri dönüşüm kutusu olarak dizayn edilen kutularımız bugün itibariyle bölgemize intikal etmiştir. Tabi daha öncede bunlarla ilgili değişik mahallelerimizde değişik semtlerimizde geri dönüşüm kutuları vardı ama yeni modellerde bugün itibariyle geldi. Bunlarda en kısa zamanda eski dönüşüm kutularının yerine konulacaktır. Vatandaşımız artık kendisine yaramayan, kullanmadığı eşyayı giysiyi bu geri dönüşüm kutularına koyması halinde, bu malzemeler giyim ve ihtiyaç marketinde tasnifleri yapıldıktan sonra ihtiyacı olan halkımızın hizmetine sunulacaktır. Daha öncede mahallelerimizde bulunan geri dönüşüm kutuları zaman zaman istismara neden olacak iş ve işlemlere tabi oluyordu. Biz şimdiki yapmış olduğumuz dizaynla birlikte özellikle insan unsurunun şu ya da bu şekilde içerideki geri dönüşüm kutusunda toplanan malzemelere ulaşılmaması noktasında böyle bir düzenleme yapıldı. Bu yeni gelen kutular artık kullanılmayan ayakkabı, giysiyi ve benzeri malzemeleri bırakıldıktan sonra kapanıyor. Ama eski kutuların içine bazı art niyetli insanlar tarafından iplerle çocukları sarkıtıp bağışlanan malzemelerin çektiği bilgisini alıyorduk. Gelen bu yeni ürünlerle birlikte bununda önünü kapatmış olduk. Bu kutularımız eskilerle değiştirilerek yeni yerlerine gidecek. Vatandaşımız da bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Kendi kullanmadıkları ayakkabı giysi ve benzeri eşyaların geri dönüşüm kutularına attıkları takdirde bir başkasının hayallerini gerçekleştirmiş olacaklardır. Belki sizin kullanmadığınız bir başkasının hayalidir. Özellikle vatandaşlarımızın değerli hemşehrilerimizin geri dönüşüm kutularına kullanmadıkları ayakkabı eşya elbise ve benzeri şeyleri bu geri dönüşüm konteynerlerine atmaları halinde biz onları ilgili yerlere zamanında ve doğru bir tercihle ulaştıracağımıza bundan kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Diğer taraftan hem Hayır Çarşımızın bir taraftan işlevsel anlamda bu tür işler görmesi, bir taraftan da Hayır Çarşımıza gelen desteklerle ihtiyaç sahipleriyle buradaki kullanılmayan eşyaları buluşturma olgusuna gireceğiz. Bu konuda da vatandaşımızın duyarlılığını biliyorum onlara inanıyorum” diye konuştu.