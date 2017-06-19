Kültür A.Ş. Kadir Gecesi Özel Programı düzenleyecek

Ş., 21 Haziran Çarşamba günü teravih namazı sonrası Kadir Gecesi Özel Programı gerçekleştirecek.

Kadir Gecesi programı ile ilgili açıklama yapan Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde ve güzel bir şekilde uğurlayacaklarını aktardı. Ramazan ayını bu yıl da dolu dolu geçirdiklerini kaydeden Akın, “Ben yaptığımız bu etkinliklere katkı sağlayan gerek Sivil Toplum Kuruluşlarımıza gerek programlarımıza katılan ve renk katan sanatçılarımıza gerekse de yaptığımız çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ramazan ayının bereket, rahmet, birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Akın, “Bu aya ciddi anlamda değer katan ise bu ayda bulunan Kadir Gecesidir. Bilindiği gibi Kadir Gecesi Kuranın nazil olduğu gece. İnşallah biz Ş. olarak bu gecede bu gecenin ruhuna ve anlamına uygun bir etkinlik gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Kadir Gecesinde Malatyalılara Kur’an-ı Kerim, dua ve ilahi programı sunacaklarını ifade eden Akın, Kadir Gecesi Özel Programımıza dünya birinciliği bulunana hafızlarından Mısırlı Mohamed Rashed, çocuk hafız Mohamed Gamal ve 2017 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma dünya birincisi Habib Deveci konuk olarak katılacaktır. Grup Dergah da dua ve ilahileriyle bizlerle olacaktır” dedi. Kadir Gecesi etkinliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceklerini belirten Akın, "Etkinliğimiz geleneksel olarak her yıl devam edecek. Ben, bütün Malatyalı hemşehrilerimizi 21 Haziran Çarşamba günü teravih namazı sonrası 22.30’da gerçekleştireceğimiz Kadir Gecesi Özel Programımıza bekliyorum" diye konuştu.