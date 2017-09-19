Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Kültürümüz ve Müzeler’ konulu konferans verdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kültürel varlıklara karşı herkesin sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, “Biz Battalgazi’yi tarif ederken Anadolu’yu Anayurt yapan medeniyetler merkezi olarak tarif ediyoruz. Destan şehir diyoruz. Seçkin insanların yaşadığı yer olarak tarif ediyoruz. İnsanlığın ilk nüvelerinin atıldığı, demirin ilk silah olarak kullanıldığı, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu Arslantepe de Battalgazi il sınırları içinde bulunuyor. Dolu dolu yaşanan bir Kervansaray Buluşmasını, Malatya ile bütünleşen bir Kervansaray Buluşmasını, Malatya halkıyla bütünleşen bir Kervansaray Buluşmasını temaşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kültürümüz ve Müzeler’ konulu konferansta konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise, Malatya’nın güzel bir şehir olduğunu belirterek, “Biz dünya çapında çok güzel müzeler yapıyoruz. Bu güzel müzelerden birini de Malatya’mıza yapıyoruz. Biz bakanlık olarak ve genel müdürlük olarak hazırız ve yatırım programımızda da var. İnşallah Belediyelerimiz yer sorununu hallettiği takdirde gelecek aydan itibaren, dünyanın en güzel ve en özellikli bir müzesini Malatya’ya yapacağız. Malatya’ya ve Malatyalıya en güzel müzeyi yapmak bizim boynumuzun borcudur. Biz hazırız. Elimizden geldiği kadar maddi yardımda bulunacağız. Müzemizin de tüm masrafını biz karşılayacağız” şeklinde konuştu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, yaptığı konuşmanın ardından ‘Kültürümüz ve Müzeler’ konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirilen konferansa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, bazı kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.