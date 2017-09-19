Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 15:57

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Kültürümüz ve Müzeler konulu konferasta, "Dünyanın en güzel ve en özellikli müzelerinden birini Malatyaya yapacağız" dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt:

19 Eylül 2017 15:57


Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında ‘Kültürümüz ve Müzeler’ konulu konferans verdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kültürel varlıklara karşı herkesin sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, “Biz Battalgazi’yi tarif ederken Anadolu’yu Anayurt yapan medeniyetler merkezi olarak tarif ediyoruz. Destan şehir diyoruz. Seçkin insanların yaşadığı yer olarak tarif ediyoruz. İnsanlığın ilk nüvelerinin atıldığı, demirin ilk silah olarak kullanıldığı, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu Arslantepe de Battalgazi il sınırları içinde bulunuyor. Dolu dolu yaşanan bir Kervansaray Buluşmasını, Malatya ile bütünleşen bir Kervansaray Buluşmasını, Malatya halkıyla bütünleşen bir Kervansaray Buluşmasını temaşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.


‘Kültürümüz ve Müzeler’ konulu konferansta konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise, Malatya’nın güzel bir şehir olduğunu belirterek, “Biz dünya çapında çok güzel müzeler yapıyoruz. Bu güzel müzelerden birini de Malatya’mıza yapıyoruz. Biz bakanlık olarak ve genel müdürlük olarak hazırız ve yatırım programımızda da var. İnşallah Belediyelerimiz yer sorununu hallettiği takdirde gelecek aydan itibaren, dünyanın en güzel ve en özellikli bir müzesini Malatya’ya yapacağız. Malatya’ya ve Malatyalıya en güzel müzeyi yapmak bizim boynumuzun borcudur. Biz hazırız. Elimizden geldiği kadar maddi yardımda bulunacağız. Müzemizin de tüm masrafını biz karşılayacağız” şeklinde konuştu.


Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, yaptığı konuşmanın ardından ‘Kültürümüz ve Müzeler’ konulu sunumunu gerçekleştirdi.


Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirilen konferansa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, bazı kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç