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25 Mayıs 2018 13:35

Kuluncak Kaymakamlığından kamu çalışanlarına iftar

Kuluncak Kaymakamlığı ilçede bulunan kamu kurum çalışanlarına iftar yemeği verdi.

Kuluncak Kaymakamlığından kamu çalışanlarına iftar

25 Mayıs 2018 13:35


Kuluncak Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki iftar programında konuşan Kaymakam Mehmet Erdem, iftara gelen herkese teşekkür etti. Ramazan ayının tüm İslam Alemine barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Erdem, ’’Böylesine mübarek bir ayda sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Buraya kadar teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı en kalbi duygularımla kutlarım” diye konuştu.


İftar programına, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, daire amirleri, siyasi parti başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.




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