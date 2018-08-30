Kuluncak’da Zafer Bayramı coşkusu

yılı Malatya’nın Kuluncak ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Kuluncak ilçesin de kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Kaymakamlık Binasında ilçe Kaymakamı Mehmet Erdem, tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Mehmet Erdem burada yaptığı konuşmada “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Silah Arkadaşları olmak üzere, bağımsız ve güçlü bir devlet çatısı altında yaşamayı borçlu olduğumuz, kanlarını ve canlarını üzerinde yaşadığımız topraklara katık eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden Şanlı Gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularımızla yâd ediyor, Büyük Zafer’in mimarlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.