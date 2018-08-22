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22 Ağustos 2018 13:25

Kuluncak’ta bayramlaşma

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem, kamu kurumlarını ziyaret ederek görevli personelin bayramlarını kutladı.

Kuluncak’ta bayramlaşma

22 Ağustos 2018 13:25


İlçe Kaymakamı Erdem, kamu kurumlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, şehitlik ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Erdem burada yaptığı konuşmada “İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatımızdaki yerleri son derece önemlidir. Zaman kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek hep birlikte ülkemizi ihya etme, milletçe el ele verip ülkemizi daha ileriye götürme zamanıdır. Amacımız devletin sıcak ve güler yüzünü insanımıza hissettirmek ve yansıtmaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntısının olması durumunda elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Devletimizin kapısının her daim vatandaşımıza açık olduğunun bilinmesini istiyorum” diye konuştu.




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