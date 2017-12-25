Kuluncak’ta Boyraz güven tazeledi

Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Seçimde, mevcut Başkan Ahmet Boyraz, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kuluncak Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen Kuluncak İlçe Kongresine AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, parti teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İlçe kongresinde konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, yerelde ve genelde büyük hizmetlerin yapıldığını ifade etti.

Kahtalı, AK Parti’nin kurulduğu günden buyana 15 yıldır kesintisiz iktidarda olduğunu anımsatarak, “Cumhuriyet tarihinden buyana yapılmış olan hizmetlerin katbekat fazlasını 15 yılda yaptık. Kurucumuz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere onunla birlikte yol yürüyen sizler, hep birlikte bu davaya sahip çıkarak, Allah’ın yardımıyla da ülkemizi çok iyi yerlere taşıdık” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, güzel hizmetleri Kuluncaklılara sunduklarını belirterek, “En küçük yerleşim birimimize kadar her türlü hizmeti ulaştırıyoruz. Elimizdeki imkan ve bütçeyi zorlayarak, ekiplerimizle birlikte hep sahadayız” dedi.

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Poyraz da, Kuluncak’ta önemli hizmetlerin yapıldığını anlattı.

AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ise, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, çalışmalarına durmadan devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Mevcut başkan Ahmet Boyraz, tek listeyle girdiği seçimi kazanarak, yeniden AK Parti Kuluncak İlçe Başkanlığı görevine seçildi.