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12 Temmuz 2018 12:10

Kur’an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaz kuran kursu öğrencileri düzenlenen programla 15 Temmuz şehitlerini andı.

Kur’an kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

12 Temmuz 2018 12:10


Doğanşehir Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Merkez Caminde program düzenlendi. Programa Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, daire amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Program öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumasıyla başladı. Öğrenciler programda daha sonra şiirler ve ilahiler okudu. Minik öğrenciler 15 Temmuz’un büyük bir darbe girişimi olduğunu ancak Türk Halkının bunu engellediğini ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Kaymakam Muhammet Talha Canpolat ise, “İlçe Müftülüğümüze öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu halkın yenilmemesi için çocukların bilinçli, güçlü ve eğitimli olmaları gerekiyor” diye konuştu.


Program bir öğrencinin yaptığı dua ile sona erdi. Cami çıkışında ise hayırsever vatandaşlar tarafından öğrencilere dondurma ikram edildi.




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