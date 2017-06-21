Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Dünyada ve Türkiye’de son dönemlerde artan trafik kazalarının minimum seviyeye inmesi için trafik kurallarının genç yaşta öğretilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkını hizmete sunan Yeşilyurt Belediyesi, 2016-2017 yılı eğitim-öğretim yılı içerisinde ilçedeki ilkokul ve anaokullarına yönelik sürdürdüğü teorik ve pratik trafik eğitimlerine yaz aylarında da devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından projelendirildikten sonra İlçe Müftülüğü ve Cami İmamlarının destekleriyle başlatılan ‘44 Günde 44 Cami’ Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesindeki camilerin Yaz Kur’an Kurslarına katılan 6-12 yaş aralığındaki erkek ve kız öğrencilere yönelik trafik eğitimi başlatıldı.

Yeşilyurt ilçesindeki 44 camiyi kapsayan proje Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Her gün bir camiden servislerle alınacak öğrenciler trafik eğitimlerinin ardından servislerle yeniden camilerine bırakılacak.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı, proje kapsamında ilk olarak Turgut Özal Mahallesi Ilıcak Cami’deki Yaz Kur’an Kursu öğrencilerini ağırladı. Trafik kuralları uzman ekipler tarafından teorik ve pratik olarak öğrencilere anlatıldı. Eğitim çalışmasını Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Ilıcak Cami İmamı Sırrı Kuşbey ve öğrencilerin velileri de izledi.

Usta öğreticiler tarafından verilen teorik bilgilerin ardından öğrenciler, trafik parkurunda direksiyon başına geçerek yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımını öğrendi. Öğrenciler son olarak ise akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadı.

Verilen eğitimlerden memnun olduklarını ifade eden Barış Bayrakçı isimli bir öğrenci, “Daha önceden de buraya eğitime gelmiştim, o zaman çok heyecanlanmıştım ama şimdi o kadar heyecanlı değilim. Trafik kurallarını erken yaşta öğrenmek bizim için çok iyi oluyor” ifadelerini kullandı.

Trafik eğitimini izleyen Ilıcak Cami İmamı Sırrı Kuşbey ise, öğrencilerin erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmelerinin önemli olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızın erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmeleri trafik kazalarının aza inmesini sağlayacaktır. Çocuklarımız bu şekilde trafik kurallarıyla ilgili daha bilinçlenmiş olacaklar, hafızalarında yer edinmiş olacak. Bize bu imkanı sağlayan başta Belediye Başkanımıza ve buradaki yetkililere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje hakkında bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin de, “ Gündelik yaşam içerisinde en ciddi sorunlarımızın başında trafik kuralları geliyor. Ne yazık ki trafik kuralları tam anlamıyla uygulanmadığı için, trafik kurallarına yeterince uyulmadığı için çok büyük kayıplar veriyoruz. Trafik kazaları, çiğnenmiş kuralların acı bir karşılığıdır. Hepimizin trafik kurallarına tam manasıyla uymamız gerekiyor. Bunun yanında trafik kazalarını en alt seviyeye çekmek içinde trafik kurallarının özellikle çocuklarımıza erken yaşlarda öğretilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.