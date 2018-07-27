Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirler görüşüldü

Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinden yetkililerinde katıldığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım başkanlık etti.

Kurban alım-satım yerlerinin belirlenmesi, Canlı hayvan Pazarı’nın eksiklerinin giderilmesine, mezarlık ziyaretlerinin daha düzenli yapılabilmesi için gerekli trafik tedbirlerinin alınması, mezarlık içi yolların yapılması, Camilerin temizlenmesi, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerin artması, kaçak hayvan satış ve kesimlerine yönelik tedbirler, gürültü kirliliği, hafriyat, temizlik ve ilaçlama, toplu taşıma, su ve kanalizasyon arızalarına karşı alınacak tedbirler başta olmak üzere birçok konu toplantıda görüşüldü.

Nöbetçi ekiplerin oluşturulduğu toplantıda, Canlı Hayvan Pazarında mobil kesim ünitesinin de hazır hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Malatya halkının daha güzel bir Kurban Bayramı geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Yıldırım, “Bayram öncesi ve bayram sırasında almamız gereken tedbirler için istişare toplantısı yaptık. İlçe belediyelerimiz, şirket yetkililerimiz ve ekip arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kurban Bayramında Malatyalı hemşehrilerimizin rahatça dini vecibelerini yerine getirmeleri için ulaşım, zabıta, mezarlık, temizlik, trafik, altyapı hizmetleri, veteriner hizmetleri anlamında çeşitli önlemler alacağız. Malatyalı hemşehrilerimizin rahat edebilmeleri için bütün belediyelerimiz koordinasyon içerisinde yer alacaklar” diye konuştu.