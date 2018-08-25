Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 11:45

Kurban etleri hemen dolaba konulmamalı

Uzmanlar kurban etlerinin derin dondurucu veya buzdolabına konulmadan önce mutlaka dinlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Kurban etleri hemen dolaba konulmamalı

25 Ağustos 2018 11:45


Kurban Bayramının sona ermesi ile birlikte dağıtılan kurban etlerinin sağlıklı korunması adına uzmanlar, kurban etlerinin parçalar halinde temiz kaplara konarak güneş görmeyen bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.


Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, kurbanlık hayvanın kesildikten sonra hemen buzdolabına yada buzluğa atmanın yanlış olduğunu ifade ederek “Kasın ete dönüşüm süreci önemlidir ve belli bir süre alır. Güneş görmeyen temiz bir yerde bir süre dinlendirilmeli daha sonra ön soğutma işlemi uygulanmalıdır. Taze soğutulmuş et daha sonra hızlı bir şekilde dondurulmalıdır. Dondurma koşulları, hızı önemlidir çünkü etin kalite niteliğini etkiler. Yavaş dondurulan etler çözünürken fiziksel yapısı bozulur, fiziksel yapısı bozulan etler fazla su kaybeder, buna bağlı olarak da besleyici değerini büyük ölçüde yitirirler. Ayrıca et mikroorganizmaların üremesi için müsait ortam içerir, yavaş dondurulan etlerde mikrobial bozulma çabuk şekillenir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç