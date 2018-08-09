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09 Ağustos 2018 17:18

Kurban kesim kursu sona erdi

Malatya’da düzenlenen kurban kesim kursu sona erdi.

Kurban kesim kursu sona erdi

09 Ağustos 2018 17:18


Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 1-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu” sona erdi.


Kursta kursiyerlere, kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, hayvan yatırma yöntemleri, kesim öncesi, sonrası ve kesim sırasında yapılması gerekenler ile kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği konuları ile dini vecibeler teorik olarak anlatıldı.


Ayrıca kursiyerlere Canlı Hayvan Pazarında ve kesimhanelerde uygulamalı olarak hayvan kesimi anlatıldı.


Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu’na katılan 42 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilecek.




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