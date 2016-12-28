Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 15:55

Kursiyerden Halep üşümesin kampanyası

Kursiyerden Halep üşümesin kampanyası

28 Aralık 2016 15:55

Malatya Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı tarafından insanlık trajedisinin yaşandığı Halep için giysi yardımı kampanyası başlatıldı. Konağın içerisindeki Trikotaj atölyesinde kursiyerlerce gönüllü olarak üretilen atkı ve bereler Halep’e gönderilecek.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesi’ni gezerek kursiyerleri tebrik etti. Daire Başkanı Gençay, yaptığı açıklamada, “Kursiyerlerimiz, Halep Üşümesin sloganıyla, Halep’ten güvenli bölgelere geçen üşüyen çocuklarımızı ısıtmak için atkı, bere, çorap ve şal örmeye başladılar. İnanıyorum ki 1 ay içerisinde ciddi bir rakama ulaşacağız. İnşaallah, bunları oradaki çocuklarımıza ulaştırmak suretiyle onların üşümesini bir nebze giderebilirsek kendimizi mutlu addedeceğiz” dedi. Dünyada 1 insan üşüyorsa insanlık üşüyor demek olduğunu belirten Gençay, “İnsanlığı ısıtmak için önce vicdanları ısıtmamız lazım. Onun için bu tür etkinliklerle insanlığın içerisindeki o dürtüyü harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda mahalle halkına, bayanlarımıza, kursiyerlerimize çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Özalper Semt Konağı’nda Halep için giysi toplandığı da kaydedilirken üretilen atkı, bere, şallar için malzeme desteğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığı belirtildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç