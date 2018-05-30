Kuru kayısı lisanslı depoculukta imzalar atıldı

Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk içinde ilk adım atıldı. İftar sonrası gerçekleştirilen tören ile Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk için ihtiyaç duyulan kredi için protokol imzalandı.

Toplam yatırım bedeli 18 milyon 600 bin TL olan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk için Kalkınma Bakanlığı 12 milyon TL ödenek verirken, geri kalan 6 milyon 800 bin TL ise Toprak Mahsulleri Ofisi ve TOBB ortak kuruluşu olan LİDAŞ A.Ş. tarafından karşılanacak.

Protokol törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kımıloğlu, LİDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile davetliler katıldı.

İmza protokolü öncesi söz alan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek Malatya Ticaret Borsası’nın modern bir borsacılık yaklaşımı çerçevesinde saygın bir kuruluş olma ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi. Malatya Ticaret Borsasının 2017-2020 stratejik planıyla 2023’e hazırlandığını belirten Özcan, “Bu kapsamda satış salonu olan, akredite laboratuvarı ve lisanslı depoculuğun var olduğu bir ürün borsası olmayı hedefliyor. Bugün dünyanın kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan ve bunu tüm kıtalara ihraç eden Malatya’nın elektronik borsacılık ile kayısı fiyatında istikrar sağlama adına uluslararası bir ürün borsası olma öncelikli ve birinci hedefimizdir. Borsamız, kuru kayısının piyasaya arzında alıcı ve satıcının uluslararası buluşma noktası olmaya adaydır. Malatya’nın tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çaba sarfeden Ticaret Borsamız Türkiye’nin stratejik ürünü kayısının tanıtım, pazarlanması ve standartlar ölçüsünde yetiştirilmesi gibi çok önemli bir misyon yürütmektedir.” ifadelerine yer erdi.

Programda daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya için kayısının ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini belirterek “Bazen kışkırtıcı bir şekilde diyoruz ki ‘Malatya’da kayısının muhatabı yok, sahibi yok’ diyoruz ve bazı arkadaşlar da diyorlar ki ‘kayısının sahibi sizsiniz’ Biz kayısının sahibi Malatya’da üreticilerdir, çiftçilerdir diyoruz. Onların oluşturdukları birlikler, ve kooperatiflerin önündeki engelleri kaldıracağız. Kayısının muhatabı yok diye biz çalışmaktan geri durmuyoruz. Kayısının lisanslı depoculuk alanına girmesi için özel bir çalışma yürüttük” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Türkiye’nin dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer aldığını belirterek TÜİK verilerine göre 2017 yılında, yüzde 35’lik artışla Türkiye’de toplam 985 bin ton kayısı üretiminin sağlandığını dile getirdi.

Malatya’nın en önemli kayısı üretim merkezi olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Üretim elbette ki önemli ama esas önemli olan ürettiğinizi satabilmek. Bir söz vardır, ‘ürettiğiniz değil satabildiğiniz ürün sizindir’ diye. Gerçekten de Malatya için kayısının pazarlanması ve satılması çok önemli. Üretim ile pazarlama birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Arz ve talebe bakıldığında özellikle kayısıya baktığımızda arz noktası 2 ayda sınırla ama talebi 12 aya yaymamız lazım. Bu süreçte lisanslı depoculuk çok önemli. Üretim zayiatına neden olmayacak modernlikte küçük ölçekte üretim yapan üreticilerimiz de dahil olmak üzere bütün üreticilerimizin yararlanabileceği kolaylıkta ve depolanan ürünün finansal bir araç olarak kullanılmasını mümkün olabilmektedir. “

Depolanan ürünün finansal bir araç olarak kullanılabilmesini sağlayan bir depolama sistemini hayata geçirdiklerini ifade eden Tüfenkci, “Sistem her geçen gün gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bugüne kadar, toplam 123 adet şirkete Gümrük ve Ticarete Bakanlığı olarak kuruluş izni verdik. Ve bu anlamda 2011 yılında 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk, bugün 1 milyon 838 bin 200 tona ulaştı.

Malatya kayısının değerine artı değer katmak için kayısıyı da lisanslı depoculuk kapsamına dahil ettiklerini dile getiren Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de tarım ticaretini eğer biz bir yere getirmek istiyorsak, lisanslı depoculuk çok önemli. Hem bizim bakanlık hem de Tarım Bakanlığı birlikte çalışarak lisanslı depoculuk kapasitesini arttırmaya devam ediyoruz. Lisanslı depoculuğa konulan ürünlerin özellikle nakliye ücreti de dahil olmak üzere birliklerin ve üreticilerinde kira ücretlerini devlet olarak karşılayacağız. Ürünlerini buralarda bedava depolanmasını sağlıyoruz. Malatya’mıza biz sadece AK Parti olarak kayısıda bir Lisanslı depo kazandırmıyoruz aynı zamanda hububat anlamında da lisanslı depoculuğu kazandırıyoruz. Malatya’da kayısıda bir dönüm noktasını da Allah’a hamd olsun gerçekleştireceğiz”

Bakan Tüfenkci, önümüzdeki hafta Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da kuruluşunun tamamlanacağını kaydederek “Böylelikle ürün ihtisas borsasında, bu almış olduğunuz elektronik senetler işlem görecek. Yani bu depoda depolanan ürünlere bir avukat yada bir doktorda yatırım yapacak. Veyahut tüccarlarımız da bu ürünleri oralardan alma şansına sahip olacak, kendi depo maliyetlerinden kurtulacak. Ne zaman ihtiyaç duyarsa oradan gidip o malı çekerek piyasa arz ermiş olacak. Lisanslı depoculuğun Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum”

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Protokol imza törenine geçildi. Törende ayrıca 2017 yılı en iyi ihracat yapan firmalara da ödülleri de protokol tarafından verildi.