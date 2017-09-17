Kuzey Kuşak yolunda çalışmalar devam ediyor

Kuzey Kuşak yolunun Şehir Mezarlığı-Kaynarca kavşağı arasındaki 3 kilometrelik bölümünü asfalta hazır hale getirmek için yoğun bir gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu hat üzerinde kazı, hafriyat, dolgu ve stabilize çalışmaları yapıyor.

3 kilometrelik bölümde Malatya Büyükşehir Belediyesinin projesini hazırladığı, Devlet Demir Yollarının da yapımını üstlendiği hemzemin üst geçidi de tamamlandı. Toplam uzunluğu 13.3 kilometre olan Kuzey Kuşak yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümünü açan Büyükşehir Belediyesi, geri kalan 1.3 kilometre uzunluğundaki Hanımınçiftliği-Melekbaba bölümünde ise çalışmalarına devam ediyor.

Yol, Yıldıztepe’den başlayıp, Tandoğan, Göztepe, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Kaynarca ve Çarmuzu Mahallelerinden geçip Dilek yolu ile birleşerek doğu-batı istikametinde yeni bir hat oluşturuyor. Bölgenin daha sağlıklı ve planlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak olan kuşak yolu kent içi trafiğini de rahatlatacak.

Sivas istikametinden gelen araçlar, çevre yolunu kullanmadan, kuşak yolu üzerinden Çöşnük kavşağına kadar rahatlıkla gidebilecekler. Büyükşehir Belediyesi yolda bugüne kadar 1 milyon 600 bin metreküp toprak işleri, 125 bin metreküp alttemel malzeme serimi, 40 bin metreküp de taş duvar örme işi yaptı. 7 milyon lira enkaz bedelinin ödendiği yol güzergahında toplam 73 ev kamulaştırıldı.

Kuzey Kuşak yolunu besleyecek bağlantı yollarının tamamlanması için de Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.