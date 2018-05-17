Kuzey Kuşak Yolu’nda çalışmalar devam ediyor

Toplam uzunluğu 13.3 kilometre olan Kuzey Kuşak yolunun 12.1 kilometrelik bölümünü hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca-Melekbaba etabında kazı ve toprak dolgu çalışmaları yapıyor.

Başkan Polat, çalışmaları yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuzey Kuşak yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Geziye Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Çarmuzu Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz ile Kaynarca Mahalle Muhtarı Osman Ay da katıldı.

Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yeni görevinde başarılar dileyen Kaynarca Mahalle Muhtarı Osman Ay, “Başkanım zor bir görev üstlendi. Ayağının tozuyla da sahaya indi ve çalışıyor. Başkanımın bu zor görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum.” dedi.

Kuzey Kuşak yolunun 20 mahallenin gelişimine doğrudan katkı sağladığını belirten Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, ise “Yolumuzun büyük bölümü hizmete açıldı. Kaynarca-Melekbaba etabı ise birkaç gün içinde tamamlanacak. Kuzey Kuşak yolu projesi Malatya için çok büyük bir proje. Malatya’nın geleceği bu yol projesinin içindedir. Çevre yolu altında bulunan bütün mahalleler bu yol projeleri sayesinde yeni alt merkezler olacak” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kuşak yolunun bitmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesinin gayretli bir şekilde çalıştığını belirten Çarmuzu Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz da “Kuşak yolu bölgenin kaderini değiştireceği gibi Malatya trafiğini de rahatlatacak. Özellikle çevre yolu altında bulunan mahalleler bu yol projesiyle farklı bir görünüme kavuşacak. Bu yolun yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kuzey Kuşak yolunun Dilek, Yeşiltepe, Kaynarca, Çarmuzu, Melekbaba, Kiltepe, Taştepe, Hanımınçiftliği, Göztepe, Yıldıztepe ve Tandoğan Mahallelerinden geçerek Malatya-Sivas karayoluna bağlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kuşak yolunun bitmesiyle birlikte kent içi ve çevre yolu trafiğinin rahatlayacağını söyledi.

Kuşak yolunu Battalgazi-Malatya yoluna bağlayacak viyadük projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Polat, “Malatya için hayati öneme sahip olan Malatya’nın can damarı niteliğindeki kuşak yollarımızda bıkmadan usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bittiğinde Malatya’nın gelişimi daha sağlıklı ve düzenli olacak. Kuşak yolumuz, Kuzey Çevre Yoluna dikey olarak da bağlanacak. Bir yerin kalkınmasında en temel argüman yoldur. Yol çalışmalarına özel ilgi gösteriyoruz. Malatya’nın her ilçesinde çalışıyoruz. Kaliteli ve güvenli yolları ortaya çıkararak Milletimize hizmet ediyoruz" diye konuştu.