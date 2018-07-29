Kuzey Kuşak Yolunun Kaynarca-Melekbaba hattı da hizmete girdi

Toplam uzunluğu 13.3 kilometre olan Kuzey Kuşak yolunun 12.1 kilometrelik bölümünü Malatyalıların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi Kaynarca-Melekbaba hattındaki çalışmalarını da tamamladı.

Yapılan kazı ve dolgu çalışmalarının ardından 1.3 kilometrelik bölüm sıcak asfalt ile kaplandı. Melekbaba-Hanımınçiftliği hattında ise projelendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kuşak yolunu Battalgazi yolunan bağlayacak viyadük projesiyle kuşak yolunun son etabıda tamamlanmış olacak. 1.3 kilometrelik bölümde bulunan 77 yapının yıkımı içinse görüşmeler devam ediyor.

“Gelişim hızlanacak”

Kuzey Kuşak yolundaki çalışmaları sık sık inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya kent içi trafiğini rahatlatacak kuşak yollarının son etaplarını yaptıklarını söyledi.

Kuzey kuşak yolunun, yeni çevre yoluna bağlanacağını belirten Polat, “Malatya’nın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak yol projelerini hayata geçirme noktasında titiz davranıyoruz. Kuzey ve Güney kuşak yol projeleri bunların başında geliyor. Kuzey kuşak yolumuzun Kaynarca-Melekbaba hattını asfaltlayarak hizmete açtık. Bundan sonra ki süreçte yolumuzu viyadük projesiyle Battalgazi yoluna bağlayacağız. Projelendirme çalışmaları devam ediyor. Tamamı bittiğinde Malatya’nın doğusundan gelen araçlar Sivas yönüne gitmek istiyorlarsa şehir içi trafiğine girmeden kuzey kuşak yolu üzerinden rahatlıkla gidip-gelebilecekler. Bunun yanı sıra yolumuzun geçtiği bölgelerde gelişim hızlanacak. Biz Malatya’ya, insanlığa fayda sağlayacak her projeyi inceliyoruz. Konusunda uzman ekiplerle, kişilerle, kurumlarla görüşüyoruz. Malatya için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.