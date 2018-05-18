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18 Mayıs 2018 10:44

Kuzuların koyunlara kavuşma anı renkli görüntüler oluşturdu

Malatya’nın Darende ilçesinde koyun ve kuzuların buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu.

Kuzuların koyunlara kavuşma anı renkli görüntüler oluşturdu

18 Mayıs 2018 10:44


İlçeye bağlı Karabacak Mahallesi’nde besicilik yaparak geçimini sağlayan Hasan Çalışgan’a ait kuzuların akşam saatlerinde yayılmaktan dönen anneleri ile buluşmaları renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 300 kuzu annelerini bulabilmek için koyunların arasında dolaştı. Koyunlar ise koku ve seslerinden tanıdıkları yavrularına kavuştuğu anda süt emmelerine izin veriyor. Emzirmeden sonra kuzular ve koyunlar birbirlerinden ayrılarak ağıllarına götürülüyor. Her gün tekrarlanan bu olay izleyenlere büyük keyif veriyor.




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