‘Lanetli Gölge' çekimleri başlıyor

Malatyalı Yönetmen Suat Ay, bu ay içerisinde çekimleri başlayacak olan Mitolojik Fantastik Korku filmi ‘Lanetli Gölge' ile birlikte kaliteli genç yeteneklerin filmde rol alacağını söyledi.

Sinema dünyasının tanınan isimlerinden olan Suat Ay'ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Arafta Kalanlar, Damascus Kılıcı' kurgu film projesinin 2019 yılında çekimleri Malatya'da başlayacak. Projeden büyük beklentileri olan usta yönetmen Suat Ay, ilk sinema filmi olan ‘Kariyer'i de Malatya'da çekerek sinema dünyasına merhaba demişti. Ardından Resimdeki Yüz, Kelebek, Gölgedeki Esaret ile izleyicileri buluşturmuştu.

Projeleri üzerine açıklamalarda bulunan Yönetmen Suat Ay, Ekim ayı içerisinde Adana'da çekimleri başlayacak olan Mitolojik Fantastik Korku filmi ‘Lanetli Gölge' ile birlikte kaliteli genç yeteneklerin filmde rol alacağını belirtti.

Adana Merkez ve Aladağ ilçelerinde çekimlerine başlanacak filmin yapımcılığını Yusuf Kocabıyık'ın üstlendiğini ifade eden Yönetmen Suat Ay, “Film 4 dönemde geçecek flashbeckler bizi İstanbul'un Fethinden hemen önceye götürecek sonra 1959, 1980 ve günümüz dönemlerinde gelişen olayları ana merkezine alacak. 70 yaşlarında ki bir Gazi'nin başından geçen Mitolojik Fantastik Korku türünün ilkleri arasında yerini alacak ve klasik korku filmlerinden çok farklı bir yerde kendini bulacak” ifadelerine yer verdi.

‘Vefk Ölüm Çağırdı' filminin kısa bir süre önce tamamlandığını ve sinemalarda yerini alacağını ifade eden Yönetmen Ay, Adana'da ki projenin hemen ardından ise bir klip de yönetmenlik koltuğuna oturacağını dile getirdi. Sonrasında bir dram filmi ile 2018 yılını bitireceklerini kaydeden Ay, 2019 yılında ise Malatya'yı dünyaya tanıtacak proje olan ‘Arafta Kalanlar Damascus Kılıcı' ile izleyiciyi sinemaya davet edeceklerini söyledi.

Ünlü yönetmen Suat Ay, yakın zamanda ise dizi projelerine de imza atacağını söylerken, filmin yapımcısı Yusuf Kocabıyık ise genç ve kaliteli bir ekiple başlayacakları projeden umutlu olduğunu söyledi ve sinemaseverleri güzel bir filmin beklediğini dile getirdi.