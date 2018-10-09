Lastiği fırlayan minibüs kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı

Malatya’da lastiği fırlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, iki otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi.
Malatya'da lastiği fırlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, iki otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, İstasyon Kavşağı istikametinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 44 KR 170 plakalı minibüsün sağ ön lastiği yerinden çıkarak fırladı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen M.Y. yönetimindeki 46 LZ 441, M.Ç. idaresindeki 44 FB 350 plakalı otomobillere çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü.