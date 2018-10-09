İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiği fırlayan minibüs kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı

Malatya’da lastiği fırlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, iki otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi.

Malatya'da lastiği fırlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, iki otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi.


Edinilen bilgilere göre, İstasyon Kavşağı istikametinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 44 KR 170 plakalı minibüsün sağ ön lastiği yerinden çıkarak fırladı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen M.Y. yönetimindeki 46 LZ 441, M.Ç. idaresindeki 44 FB 350 plakalı otomobillere çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi.


Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.