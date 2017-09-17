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17 Eylül 2017 15:44

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya’da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil takla attı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 yaralı

17 Eylül 2017 15:44

Kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Böke (41) idaresindeki plakası öğrenilmeyen ve kent merkezi istikametine seyir halinde olan otomobilin bir anda lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yolun ortasına savruldu. Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Böke’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.




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