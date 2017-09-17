Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Böke (41) idaresindeki plakası öğrenilmeyen ve kent merkezi istikametine seyir halinde olan otomobilin bir anda lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yolun ortasına savruldu. Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Böke’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.