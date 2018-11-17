Lastikçilerde "Kış Lastiği" yoğunluğu

Malatya 'da kar yağması ile birlikte lastikçilerde yoğunluk başladı.

1 Aralık tarihi ile birlikte, şehirlerarası yollarda seyahat eden tüm araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor.

Kentte sanayi sitesinde bulunan lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan 1 Aralık'tan itibaren kış lastiğini taktırmayanlara trafik ekipleri tarafından 715 lira ceza kesileceği bildirildi.

Malatya'da oto lastik, ustası Erdal Akdağ ,” Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Bizim vatandaşlarımızda isteğimiz son güne bırakmasınlar, son gün çok yoğun olur hem kendileri hem de bizler sorun yaşıyoruz o yüzden son güne bırakmadan gelsinler” şeklinde konuştu

Kış lastiklerinin önemine değinen, Akdağ,” Şoför arkadaşlarımıza can güvenlikleri için kış lastiklerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kış lastiklerimizi ölçtükten sonra, 4 milimetrenin altına düşen yani 4 milimetre aşağısında ise kışın performans vermez. En aşağı 6 milimetreden aşağı olmayacak” diye konuştu.