LGS sınavlarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Liselere Geçiş Sınavında başarı gösteren öğrenciler ve aileleri Özel Malatya Yeni Hamle Koleji kampüsünde yapılan yemekli davette ödüllendirilirken programda bir konuşma yapan Genel Müdür Ahmet Polat Kaya, “Öğrencilerimizin gösterdiği başarıdan büyük mutluluk duydum. Bu o kadar büyük bir yarıştı ki on binlerce öğrenci birkaç saatlik zaman diliminde bir yandan sınav heyecanlarını yenmeye çalışırken diğer yandan Türkiye’nin 7 coğrafyasında farklı şartlar altında eğitim alan akranlarını geçebilmek için ter döktüler. Bizler de çocuklarımızın bu emeğine karşın çorbada tuzumuz olsun misali elimizden gelen tüm çabayı gösterdik . Çocuklarımızın bu başarıyı elde etmesinde büyük emeği olan idarecilerimize öğretmenlerimize ve tüm velilerimize teşekkür ediyorum, yarın bu çocuklarımız hiç ummadığımız bir yerde çok başarılı bir cerrah ya da çok iyi bir hukukçu olarak karşımıza çıkacaklardır. Ben 21 yıllık eğitimcilik hayatımda bunu defalarca yaşadım İnşallah sizler de yaşarsınız” diye konuştu.

Yapılan nazik davetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler ise çocukları için her manada güvenilir bir kurum olan Yeni Hamle Kurucularına teşekkür etti.