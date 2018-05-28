Lisanslı depoculuk da imzalar atılıyor

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Bakan Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılı mı ile imzaların atılacağını söyledi.

Yarın düzenlenecek geleneksel Malatya Ticaret Borsası iftar yemeği öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Borsa Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri iftar yemeğinde lisanslı depoculuk ile ilgili de sözleşmenin imzalanacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katkıları ile sonuçlanan projenin sona geldiğini belirten Özcan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle birtakım görüşmeler yaptık. Görüşmelerin sonunda Kalkınma Bakanlığının bize tahsis etmiş olduğu 12 milyonluk hibe kredi şu anda hesaplarımızda bloke edilmiş durumda bekliyordu. Bunun devamında eksik kalan 6 milyon 800 bin liralık bir kredi vardı. Bunu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Lisanslı Depoculukta öncü şirket olan ve lisanslı depoculukta uzman olan LİDAŞ’ın bu krediyi bu proje için tahsis ettiğini kamuoyuna bildirmiş olalım. Yapacağımız iftar programının hemen öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraber TMO Genel Müdürümüz, Turizm Genel Müdürümüz ve Bakanımız Malatya’da olacaklar. Ve iftar programında bunu bir törenle imza altına alacağız. Sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalayacağız. Hemen akabinde Fırat Kalkınma Ajansımız bu konuda bir ihale süreci başlatacak. Ve en kısa süre içerisinde planlamış olduğumuz 10 bin ton kapasiteli lisanslı depomuzu Ürün İhtisas Borsasıyla birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Lisanslı deponun organize sanayi bölgesinde yapılacağını ifade eden Özcan, "Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında piyasadaki arz ve talep dengesinin bozulduğu dönemlerde çiftçinin çok rahatlıkla faydalanabileceği mahsulünü kaldırıp, depolayıp depo fişiyle bankalardan çok rahatlıkla istediği kadar kredi temin edeceği bir sistem planlanıyoruz. Şehrimizdeki fiyat istikrasızlığını ortadan kaldıracak bir programlamayla Malatya’ya, ülkemize hayırlı olur" ifadelerine yer verdi.

Deponun önümüzdeki yıl hizmete gireceğini kaydeden Özcan, “Lisanslı depoculuğu bu yıl iyi programlarsak 10 bin ton kapasiteli depoda sağlıklı bir süreç işlerse, hemen ek olarak yanına yeni bir depo yapmak kolay olacak. Türkiye’de ilk defa kayısıda bir lisanslı depo yapılacak. Bu yüzden sistemi çok iyi kurup kurumsallaştırırsak akabinde bir 10 bin ton daha yapabilecek duruma getirebiliriz” diye konuştu.