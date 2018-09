Lise öğrencisi Gamze'den 3 gündür haber alınamıyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Gazme Sarı'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Gamze Sarı (15), iddiaya göre 24 Eylül Pazartesi günü okula gitmek için öğleden sonra evden çıktı. Ancak akşam olunca eve dönmeyen Gamze'den haber alamayan ailesi polise başvurarak yardım istedi.

Polis ekipleri genç kızın eşgalini tüm ekiplere bildirerek bulunması için inceleme başlattı. Evden ayrıldığı gün ilçe minibüsünde görülen ve Malatya'ya gittiği iddia edilen Gamze'yi arama çalışmaları kent merkezine kaydırıldı.

3 gündür kızını arayan aile ise çalmadık kapı bırakmadı. Merak içerisinde bekleyen baba Mehmet Sarı, her ne olursa olsun kızının bir an önce evine dönmesini istiyor. Kızının başına kötü bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını isteyen baba Sarı, kızını görenlerin ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyor.

Polis, genç kızı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.