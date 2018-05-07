Lösemili çocuklar Malatya’da tarihi mekanları gezdi

Malatya Müzesi’nden başlatılan gezi kapsamında Elazığ’dan gelen lösemili çocuklar, anneleriyle birlikte Orduzu Tarihi Çınar, Aslantepe Açık Hava Müzesi, Kırk Kardeşler Şehitliği, Hasan Basri Türbesi, Toptaşı Camisi, Ahmed-i Zemç Karahan Camii, Horasan Baba Türbesi, Zıddı Zeynep Türbesi, Poyrazlar Konağı(Battalgazi Yaşam Müzesi), Hırslı Baba Türbesi, Ak Minare Camii, Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Battalgazi Surları, Kanlı Kümbet ve Nefise Hatun Türbesi’ni ziyaret ederek farklı bir gün geçirdi. Mayıs ayı içerisinde yılın en anlamlı turlarından birini gerçekleştirdiklerini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Elazığ Fırat Üniversitesi Farkındalık Atölyesi Öğrenci Topluluğunun organize ettiği ‘Lösemi Değil, Sevgi Bulaşır’ etkinliği çerçevesinde Lösemili çocukların aileleriyle katıldığı tarihi bir tur yaptık. İki yıldır devam eden tarihin izini sürdüğümüz gezi turlarının en anlamlısını yaptığımıza inanıyorum. Hastalıkla imtihan olan çocuklara ve çocuklarının hastalıklarıyla imtihan olan annelerine bir an için de olsa içinde bulundukları ezayı unutturabildiysek ne mutlu bize. Onların duygularına dokunabildiysek ne mutlu bize. Sevginin ve ilginin hastalıkların tedavisinde büyük bir etken olduğu bilinciyle Elazığ’dan aileleriyle gelen lösemili çocuklara Malatya’nın tarihi bölgelerini gezdirerek yaşama dair bir farkındalık yaratmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Tamgacı açıklamasında ayrıca tarihin izini sürerek geçmişle kuvvetli bir bağ kurup geleceğe emin adımlarla yürümenin yolunun tarihle barışık olmaktan ve ibretlik tarihin sayfalarını aralamaktan geçtiğini belirterek, "2017 yılında başlattığımız ‘Malatya Geziyor’ projesi çerçevesinde tarih meraklılarını ilimizin tarihi değerleriyle buluşturarak tarih bilincini geliştirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki, geçmişini bilmeyen geleceğe emin adımlarla yürüyemez. Geçmişini bilmeyen geleceğe dair kalıcı planlar yapamaz, yapsa da eksik kalır, sonuçlandıramaz. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Bu bilinci geliştirmek için her hafta Çarşamba ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikişer tur gerçekleştiriyoruz. Sabah turunu saat 10:00’da, öğlenden sonraki turu da saat 14:00’da yapıyoruz. Her turda ortalama 44 kişiyi ücretsiz olarak gezdiriyoruz. Toplumumuzda tarih bilincini yaymak için attığımız bu adımın giderek yayılacağına inanıyoruz" diye konuştu.