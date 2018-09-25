Lüks daire fiyatına tay

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen 15 safkan elit Arap tayı İstanbul'da 2 milyon 290 bin TL'ye alıcı buldu. Satışlarda en pahalı tay ise 400 bin TL ile Bükentay oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi, 2 yaşlı 15 safkan elit Arap tayının satışı, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Canlı yayınlanan satışlarda 15 tayın tamamı satılırken, toplam satış tutarı 2 milyon 290 bin TL'yi buldu. Satışlarda en pahalı tay, 400 bin TL'ye Bozan Altın tarafından alınan Bükentay adlı tay oldu. Bu tayı ise 350 bin TL'ye Kamus isimli tay izledi. Satışlarda en düşük fiyat ise 50 bin TL ile Öztaylan isimli tayın oldu.

Satışları Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe de takip etti.