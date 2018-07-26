MABEM öğrencilerinden büyük başarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve eski ismiyle Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismiyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri öğrencileri büyük başarı gösterdi. Kernek Külliyesi, Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü semt konakları ile Şehit Engin Tilbaç ve Tecde Eğitim Merkezlerinde etüt-rehberlik dersleri alan öğrencilerden toplam 111 kişi burs almaya hak kazandı. Öğrencilerin 8’inin 8’inci sınıf, 21’inin 7’inci sınıf, 37’sinin 6’ncı sınıf, 45’inin de 5’inci sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi.

Türkiye geneli ve KKTC’de gerçekleştirilen İOKBS’ye 1 milyon 27 bin 96 öğrenci katılmıştı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS’ye giren öğrencilerden 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

2018 yılında burs miktarının 3 ayda bir verilmek üzere 648 TL olduğu açıklanmıştı.