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06 Mayıs 2018 15:51

MABESEM öğrencileri tarihi mekanları gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Geçmişin İzleriyle Geleceğin Değerleri” Projesi kapsamında gezi düzenlendi.

MABESEM öğrencileri tarihi mekanları gezdi

06 Mayıs 2018 15:51


Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) bünyesinde etüt rehberlik faaliyetlerine katılan öğrenciler ile öğretmenlerinden toplam 44 kişi tarihin izini sürdü. Malatya’dan otobüsle başlayan yolculuğun ilk durağı İstanbul oldu. İstanbul’daki tarihi ve turistik mekanları gezen öğrenci ile öğretmenler daha sonra Çanakkale’ye geçerek Şehitliği ziyaret etti.


5 günlük gezi programı kapsamında daha sonra Bursa İline geçildi. Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edilerek dualar yapıldı. Bursa Ulucamii’nde namazların kılınmasından sonra Ankara üzerinden Niğde’ye gidildi. Niğde’de 15 Temmuz’un baş kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret edildi.


Daha sonra Tuz Gölü gezisinin ardından Malatya’ya gelinerek program tamamlandı.




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