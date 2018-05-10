M.Aday Adayı Unat, Beştepe’de

Çıkışta bir açıklama yapan Unat, seçildiğimiz takdirde Malatya’yı şahlandıracağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Unat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek “Türkiye’miz için altın karşılıklı para dedik. Bu formül bu ülke için olmazsa olmazlardan birisidir. Bu noktadaki bütün projelerimizi ve raporlarımızı gerekli bürokratlarımıza sunduk. Enflasyonun düşmesi için faizlerin düşmesi için altın karşılıklı paranın olmazsa olmazlardan biri olduğunu söyledik” ifadelerine yer verdi.

Malatya içinde projelerinin olduğunu ifade eden Unat, “Başta kayısı olmak üzere hazırladığımız birçok projemizi ilgili bürokratlarımıza arz ettik. İnşallah, milletvekili adaylığımız ve daha sonrasında milletvekili seçildiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan prensibi ile bizde öncelikle Malatya’mız için sonra Türkiye’miz için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bu konuda bütün Malatyalı hemşehrilerimize söz veriyorum. Hazırladığımız projelerle İnşallah Malatya’yı şahlandıracağız. Malatyalıların talepleri bizim taleplerimiz olacak ve onları mecliste dile getireceğiz” diye konuştu.