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08 Eylül 2018 09:46

Mahalleliden çimento fabrikası kurulmasına tepki

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde çimento fabrikası kurulmak istenmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Mahalleliden çimento fabrikası kurulmasına tepki

08 Eylül 2018 09:46


Özel bir şirketin Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu ve Görgü mahalleleri arasındaki bölgeye çimento fabrikası kurmak istemesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.Tesisin kurulmasının planlandığı arazide toplanan mahalle sakinleri fabrikanın bölgedeki tarım arazilerine zarar vereceğini ileri sürerek tesisin kurulmasına karşı çıktı.


Kurulmak istenen çimento fabrikasının civarda bulunan bir çok mahalleyi olumsuz yönde etkileyeceğini öne süren Kuyulu Mahalle Muhtarı Aydın Patlar, "Burada bahçelerimiz, evlerimiz var. Kurulmak istenen çimento fabrikasının bizim için çok zararlı olacağını düşünüyoruz. Onun için arkadaşlarımızla toplandık şikayetçiyiz.Fabrikanın yapılmasına kesinlikle istemiyoruz" dedi


Fabrikanın bölgedeki tarım arazilerine zarar vereceğini ileri süren Görgü Mahallesi Muhtarı Metin Ciğerci, "Buraya kurulmak istenen çimento fabrikası, Kuyulu ve Görgü mahallelerinin birleştiği merkez noktasıdır. İki köyün geçim kaynağı bağları,bahçeleri,geleceği yok olacaktır.Ne pahasına olursa olsun iki köy halkı bu fabrikanın kurulmasına müsaade etmeyecektir" ifadelerine kullandı


Mahalle sakinlerinin tarım danışmanlığını yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Arslan da, "Burası birinci sınıf tarım arazisi, çevrede kayısı ağaçları var. Tütün, buğday ekilen araziler var.Yarın bunların hepsinin kuruyacağını söylemek istiyorum. Bu fabrika kanserojen madde yayacak etrafa, hastalıklar çekeceğiz. Bu fabrikayı kesinlikle istemiyoruz. Gereken yerlere müracaatımızı yaptık.Mahkemeye de başvurduk. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi olsun, bunu istiyoruz" diye konuştu




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