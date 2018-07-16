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16 Temmuz 2018 12:56

Mahmut Evren, Evkur Yeni Malatyaspor altyapı antrenörü oldu

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısında U17 kategorisi antrenörlüğüne Mahmut Evren getirildi.

Mahmut Evren, Evkur Yeni Malatyaspor altyapı antrenörü oldu

16 Temmuz 2018 12:56

Bir dönem 1. Lig’de iken Malatyaspor’un teknik sorumluluğunu da yapan Evren yeni görevine başladı.


Evkur Yeni Malatyaspor’da, kulübün Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte kurumsallaşma adına atılan adımlara bir yenisi eklendi. Sarı-kırmızılı yönetim altyapı antrenörlüğü için tecrübeli bir isimle anlaştı.


Daha önce Malatyaspor, Pütürgespor, Küçükcekmece, Orduzuspor ve 44 Malatyaspor takımlarında görev yapan Mahmut Evren’in altyapı antrenörü olarak U17 kategorisinde görev yapacağı ifade edildi.


Evkur Yeni Malatyaspor altyapısında görev başladığını belirten Evren, "Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmış bulunmaktayım her iki taraf için de hayırlı olsun. Süper Lig’de bulunan bir takımın ve en önemlisi Yeni Malatyaspor’un altyapısında görev yapmak beraberinde bazı sorumlulukları getirir, biz de inşallah bu sorumluluk yükünün altından kalmasını biliriz. Burada diğer antrenör arkadaşlarımla bir aile ortamında görev yapıp, Malatya futboluna fayda sağlamak en büyük amacım" diye konuştu.




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