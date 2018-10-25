Mahmut Evren, Pütürge Belediyespor ile başarıyı hedefliyor

Grup takımlarından Pütürge Belediyespor'un başında antrenör olarak göreve başlayan Mahmut Evren yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Sezona iyi başlayamayan ve geride kalan 5 haftayı puansız kapatan Pütürge Belediyespor'da kısa sürede takım 3 teknik gördü. Sezona Nihat Bayındır ile başlayan Malatya ekibi alınan kötü sonuçların ardından takımın başına sportif direktör İsmail Karaman'ı getirmişti. Kötü sonuçlara bu değişiklikle de dur diyemeyen Pütürge Belediyespor, geçen hafta aldığı mağlubiyetin ardından takımın başına Mahmut Evren'i getirdi. Evren yaptığı açıklamada, zoru sevdiği ve daha önce formasını giydiği için teklifi kabul ettiğini söyledi.

Futbolculuk kariyerinde Pütürge'nin özel bir yerinin bulunduğunu belirten Evren, “Böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü Pütürge benim yuvam. Burada çok önemli başarılar yaşadım. Beni tanıyanlar bilir, zoru severim. Şuan Pütürge iyi kadrosuna rağmen hak ettiği yerde değil. Tabi bu belli bir süreç isteyecek. Elimde sihirli değnek yok. Bazı şeylerin değişmesi için zaman gerekli” diye konuştu.

Kariyerinde daha önce Orduzuspor, 44 Malatyaspor, Küçükçekmecespor, Sanayispor, Polat Belediyespor takımlarını çalıştıran Evren, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımının teknik sorumluluğu görevini üstlendi.