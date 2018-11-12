Mahmut Polat, Yeşilyurt için aday adaylığını açıkladı

Yerel seçimler öncesi yoğunluğun yaşandığı AK Parti'de, Mahmut Polat, Yeşilyurt Belediyesi için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Başvuru dosyasını AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya'ya teslim eden Polat, “Yeşilyurt'umuzu yeni bir yönetim anlayışı, ülkemizde ve dünyada örnek bir kent yapma ideali ile huzurunuzda bulunmaktayım. Şimdiye kadarki süreçte büyük bir özveriyle hizmet etmiş olduğum devletimizin farklı kademelerindeki bilgi ve tecrübelerimi bundan böyle Yeşilyurt'umuz için sarf edeceğim. Toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak bir gönül belediyeciliği anlayışı ile kutlu yola çıkmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Tüm paydaşların fikirlerini alarak yapacakları yeni projelerle önce Malatya, sonra ülkede rol model olmak istediklerini belirten Polat, “Baş döndürücü bir hızla değişen ve gelişen dünyamızda bu değişim ve gelişime ayak uydurabilmek, halkımızın sosyal ve ekonomik taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için gece gündüz demeden çalışıp gayret göstereceğimizi size arz etmek istiyorum. Bu vesileyle hepimizin ortak paydası olan Yeşilyurt'umuza hizmet etmek için belediye başkanlığına Bismillah deyip talip oldum. Belediye demek hizmet demektir. İnsanlara hizmet hakka hizmettir. Bu sürecin herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.