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23 Haziran 2017 15:02

Malatya, 170 milyon TL’lik spor tesisi yatırımını kullanamıyor

Malatya, son 10 yılda spor tesisleri yapımı noktasında 170 milyon TL’lik yatırım yapılmasına rağmen bu tesisleri henüz kullanamadı.

Malatya, 170 milyon TL’lik spor tesisi yatırımını kullanamıyor

23 Haziran 2017 15:02

Malatya’da tesislerin yüklenici firmalardan kaynaklı sıkıntılardan dolayı bitirilemediğini ve bunun şansızlığını yaşadıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, “Bitiremediğimiz işleri bitirdiğimiz zaman sizlerin de algısı değişecek diye düşünüyorum” dedi.


Son 10 yılda spor tesisleşmesinde yaklaşık 170 milyon TL civarında yatırım alan Malatya’ya, 27 bin 44 kişilik stadyum, 3 bin 500 koltuklu spor salonu ve 2 bin 500 izleyici kapasiteli tam olimpik havuz inşa edildi.


Ancak son 4 yılda bu tesislerin hiç biri henüz faaliyete geçirilemedi. Konuyla ilgili Malatya’ya gelerek tesisleri yerinde inceleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, önemli açıklamalarda bulundu.



“10 yılda Cumhuriyet tarihini bile geride bıraktı”


Türkiye’nin spor tesisleşmesinde son 10 yılda Cumhuriyet tarihini bile geride bıraktığını ifade eden Türk, “Sayın bakanlarımız ve hükümetimiz bir hamle başlattı. Hastane ve yolda olduğu gibi spor tesislerinde de bir hamle başlatıldı. Bu konuyla ilgili çok büyük bütçeler verildi. 81 ilin tamamında 800’den fazla ilçede spor yatırımımız var” şeklinde konuştu.



“Tek problem olmayan konu para”


Malatya’da tesislerin yüklenici firmalardan kaynaklı sıkıntılardan dolayı bitirilemediğini ve bunun şansızlığını yaşadıklarını söyleyen Dursun Türk, “Malatya’daki tesislerimizi bitirip hizmete açamadığımız için, 3 bin 500 seyircili spor salonumuz var. Tam olimpik içinde 3 tane havuzu barındıran bir havuz inşaatımız var. Sporcu fabrikası dediğimiz bizim bireysel sporlara yönelik antrenman salonları var. İlçelerin tamamında spor salonları var. Malatya Stadı’nın başına gelen futbol dışındaki branşlara yönelik yürüttüğümüz tesislerin de başına geldi. Mevcut havuz ve oradaki çevre düzenlemelerini yapan müteahhitle sözleşmemizi feshettik. Çok kısa sürede bunun ikmaline çıkacağız. Tek problem olmayan konu para, bütçesi hazır ama kullanamıyorduk. Bazen olabiliyor, insanın başına üst üste gelebiliyor. Orada da her işi müteahhit firmalara bağlamak istemiyorum ama gerçekten buradaki müteahhidimiz iflas etti. Ekonomik acze düştü, dolayısıyla yeni bir müteahhitle bu işi yürüteceğiz. Parası da kasasında duruyor. Bittiği zaman Türkiye’de büyük şehirlerde olan olimpik yüzme havuzu, 3 bin 500 - 4 bin seyirci kapasiteli, içerisinde bir sürü antrenman salonları olan büyük bir salon, içerisinde 8-9 tane bireysel antrenman salonları olan büyük bir sporcu fabrikası dediğimiz çok amaçlı salon, gençlik merkezi ve çok güzel bir kompleks şehir merkezinde olacak. Sayın Bakanımızın son 2 yıldır başlattığı bir konu var. O da bin 900’leri buldu. Mahalle tipi halı sahalar ve voleybol, basketbol sahaları. Malatya’nın da ondan çok fazla aldığını düşünüyorum. Bitiremediğimiz işleri bitirdiğimiz zaman sizlerin de algısı değişecek diye düşünüyorum” diye konuştu.




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