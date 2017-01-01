Malatya 1.Amatör Küme Futbol Liginde çekişmeli maçlar oynandı

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 5.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Haftanın en dikkat çeken skoruna 2-0 geriden gelip, Doğanşehirspor’u 3-2 mağlup eden Malatyaspor’dan gelirken, grubun bir diğer iddialı takımı Malatyagücü ise Orduzuspor karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

"A Grubu: Battalgazi Belediyespor 1 - 3 1966 Malatya Gençlikspor, Orduzuspor 1 - 2 1932 Malatyagücü, Malatyaspor 3 - 2 Doğanşehir Belediyespor, Adafı Kartalspor 1 - 1 Kaldırımgücü

B Grubu: 44 Malatyaspor 1 - 3 Ataköyspor, Arguvan Belediyespor 1-1 Demirspor, Malatya Telekomspor 0 -1 Akçadağspor, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 3 - 1 Malatya Sanayispor."