Malatya 1.Amatörde Play-Off bileti alan 3. takım Ataköyspor oldu

Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde play-offa grubuna kalan üçüncü takım Ataköyspor oldu.

Ligin 13. Haftasında deplasmanda Doğan Şehir Belediyespor ile karşılaşan Ataköy rakibini 5-2 yenerek play-off grubuna katılmaya hak kazandı.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde daha önce Pütürge Belediyespor ve Arguvan Belediyespor play-offu garantilemişti. Ligin bitimine 1 hafta kala oynanan 13. Hafta müsabakaları büyük bir heyecana sahne olurken, Play-offu kovalayan Ataköyspor deplasmanda farklı kazanarak mutlu sona ulaştı.

Play-off için son bilete iki takım talip. Hekimhan Girmanaspor ile Demirspor ligin son haftasında play-off için mücadele edecek.

Bu arada 13. haftada oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Adafı Kartalspor 3-0 Akçadağspor, 1966 Malatya Gençlik 1-2 Battalgazi Belediyespor, Malatyaspor 1-5 Hekimhan Girmana, Orduzuspor 1 - 5 Arguvan Belediyespor, Kale 2-3 Sanayispor, Doğanşehir 2-5 Ataköyspor, Pütürge Belediyespor 0-0 Demirspor