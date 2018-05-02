Malatya 2. Amatör Küme’de son 2 hafta

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 1hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin bitimine 2 hafta kala play-off grubuna ismini yazdıran üçüncü takımın belli olduğu 6 karşılaşmada 44 gol atıldı.

Gruplarında liderliklerini sürdüren iki takım Malatya İdmanyurdu ile Çöşnükspor ve ikinciliğini garantileyen Yeni Balabanspor play-off grubuna katılmaya hak kazandı. Malatya Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde bitime 2 hafta kala Play-Off grubunda mücadele edecek takımlar ise belli olmaya başladı. A grubunda namağlup liderliğini sürdüren Malatya İdmanyurdu daha önce play-offa yazdıran ilk ekip olmuştu. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlarla Çöşnük Gençlikspor ve Yeni Balabanspor’da şampiyonluk için adını play-off grubuna yazdıran ekipler oldu.

Ligin 1haftasında alınan sonuçlar şöyle:

"A Grubu Malatya İdmanyurdu 5-0 Arapgirspor, Erkenek Hürriyet 1-9 Yeni Balabanspor, Şire Pazarıspor 4-5 Sancaktarspor, Yazıhan Belediyespor 5-4 Çatyol Belediyespor B Grubu Malatya Galataspor 1-3 Ören Gençlikspor, Hekimhanspor 6-1 Tandoğanspor, Doğanyol Belediyespor 3-0 Malatya Fenerspor (hükmen), Çöşnük Gençlikspor 3-0 Polat Belediyespor (hükmen)."