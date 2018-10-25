Malatya-Adıyaman yolunda heyelan

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi arasında yer alan karayolunda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kapanan karayolunun tek şeridi ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Adıyaman karayolunda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Doğanşehir ilçesi sınırlarında kalan yolda yaşanan heyelan sonucu dağdan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu kapatırken, trafik akışı da bir süre aksadı. Ekiplerin çalışması ile trafik tek yönlü olarak sağlanırken, uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Dün gece saatlerinde de aynı bölgede yağış sonrası heyelan olduğu ve sabah kadar yapılan çalışmalar ile yolun trafiğe açıldığı öğrenildi. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.