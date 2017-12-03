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03 Aralık 2017 17:51

Malatya Amatör Küme’de bir haftada 27 gol atıldı

Malatya 1.

Malatya Amatör Küme’de bir haftada 27 gol atıldı

03 Aralık 2017 17:51

Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde ikinci hafta müsabakaları nefesleri kesti. Yeşiltepe ve ilçe takımlarının sahalarında oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar alınırken, 7 müsabakada toplam 27 gol atıldı.


Haftanın en çekişmeli müsabakası 1966 Malatya Gençlik ile Hekimhan Girmana arasında oynandı. Son dakikalarına 1966 Malatya Gençlikspor’un 1-0 önde girdiği maçı, son dakikalarda bulduğu gollerle Hekimhan Girman’a 2-1 kazandı.


Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 2. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı:


“Demirspor 4-1 Sanayispor, Adafı Kartalspor 2-3 Doğanşehir Belediyespor, 1966 Malatya Gençlik 1-2 Hekimhan Girmana, Malatyaspor 0-1 Kale Gençlerbirliği, Akçadağ 0-3 Arguvan, Pütürge Belediyespor 3-1 Battalgazi Belediyespor, Darendespor 4-2 Ataköyspor.”




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