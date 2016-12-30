Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 18:19

Malatya amatörünün yeni takımı Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak

Malatya amatörünün yeni takımı Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak

30 Aralık 2016 18:19

Malatya amatör futbolunda bu sezon ilk kez mücadele edecek Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak.
Malatya’nın en büyük mahallelerinden birisi olan Tandoğan, artık adını futbolda da duyuracak.
Tandoğan Mahallesi’nin futbol sevdalısı gençleri tarafından kurulan Tandoğanspor 2.amatör küme büyükler futbol ligine iddialı hazırlanıyor.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gerekli izinleri alıp, bu sene Malatya 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Tandoğanspor yarın futbolcu seçmeleri yapacak.
Sarı kırmızılı renklerle mücadele edecek Tandoğanspor’da teknik adamlığı Talip Ilgın’ın, alt yapı hocalığını ise Murat Gökçe’nin yapacağı ifade edildi.
Kulübün yöneticisi Abdulvahap Alphan yaptığı açıklamada sağlam bir alt yapı ve takım oluşturmak için seçme yapacaklarını ifade etti.
-“Takımımızı en hazır hale getirebilmek için bir seçme yapacağız”
Alphan, Tandoğanspor’un kısa sürede adından söz ettireceğine inandığını belirterek, “Bu sene inşallah Malatya amatöründe Tandoğan futbol takımı olarak mücadele edeceğiz. Tabi Tandoğan mazisi olan, büyük bir mahallemiz. Bu mahallemizin adını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için alt yapıya büyük önem veriyoruz. Takımımızı en hazır hale getirebilmek için bir seçme yapacağız. Seçmelerimiz 31 Aralık Cumartesi günü yapacağız. Santra Halı Saha’da saat: 10.00’da başlayacak seçmelere isteyen herkes katılabilir” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç