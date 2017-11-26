Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 17:11

Malatya Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü coşkusu

Türkiye’nin en başarılı 100 lisesi arasına girmeyi başaran Malatya Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü coşkuyla kutladı.

Malatya Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü coşkusu

26 Kasım 2017 17:11


Kutlama programı kapsamında okulda görev yapan 56 öğretmene Okul Aile Birliği tarafından yemek verildi. Burada konuşan Malatya Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Servet Deniz, öğretmenlere teşekkür ederek, “Anne ve babamızdan sonra bize en yakın olan kişi öğretmenlerimizdir. Öğretmen toplumu şekillendiren, topluma yön veren ve öğrencilerini geleceğe hazırlayan bir bilgi ve beceri pınarıdır. Öğretmenlerimizi seviyor ve her zaman onların yanında olduğumuzu belirtiyoruz” şeklinde konuştu.


Malatya Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Soylu ise, Okul Aile Birliğine teşekkür ederek, öğretmenlerle birlikte Malatya Anadolu Lisesinin başarısı için çalışacaklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç